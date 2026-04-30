29日夜、富山市の住宅街で犬の散歩をしていた女性がクマに襲われて大けがをしました。市と警察によりますと、29日午後7時半過ぎ、富山市森で犬の散歩をしていた45歳の女性がクマに顔や頭、首などをひっかかれ、大けがをしました。女性は近くの家の人に助けを求め、この家の人が警察に通報しました。女性は病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。襲われた女性の夫「いま、ICUに入っている」「犬がほえたからクマが