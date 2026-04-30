男性の遺体が見つかった広島県三原市の会社敷地内を現場検証する捜査員＝30日午前9時16分広島県東広島市の放火殺人を捜査中に別の男性の遺体が見つかった事件で、県警は30日、遺体があった同県三原市の会社敷地内を現場検証した。県警によると、2月に起きた放火殺人事件に関する何らかの証拠物があるとみて捜索中だった。遺体の身元を調べるとともに、東広島市の事件との関連を調べる。三原市の現場付近には30日朝から規制線が