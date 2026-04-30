支配下登録が発表された西武の左腕・佐藤爽投手（23）が30日、埼玉県所沢市内の球団施設で記者会見に臨み「一番は制球力。自分らしさを全開に出したい」と意気込みを語った。星槎道都大から24年育成ドラフト4位で入団。まだ1軍登板はないが、今季のファーム・リーグでは5試合で防御率1・37と抜群の成績を残している。広池球団本部長は「去年2軍で投げ始めてから、内容的にもかなりいい投球をしていた。（契約の）最終決定は24