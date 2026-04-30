【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２９日、各地で行われ、ドジャースの大谷はマーリンズ戦に１番指名打者で出場し、２打数無安打だった。試合は２―３で敗戦。ブルージェイズの岡本はレッドソックス戦に４番三塁で出場し、三回に逆転２点適時打を放って８―１の勝利に貢献した。吉田は出番がなかった。ホワイトソックスの村上はエンゼルス戦に３番一塁で出場し、無安打だった。チームは延長十回、３―２でサヨナラ勝