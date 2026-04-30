4月27日、東京都池袋にあるバー「J’sバー」にて、ウイスキーブロガーのくりりんさんをファシリテーターに迎え、小正嘉之助蒸溜所株式会社の代表取締役社長・小正芳嗣氏と、若鶴酒造株式会社／三郎丸蒸留所の代表取締役社長・稲垣貴彦氏による対談イベントが実施された。同イベントが実施された背景には、両社がコラボレーション、もとい原酒交換したことによって生まれたウイスキー「COLLABORATION SERIES 01」(小正嘉之助蒸溜所