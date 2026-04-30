Pifteeは、2026年4月28日、「小中学生の生成AI利用と調べ方に関する実態調査2026」の結果を発表した。本調査は2026年4月13日〜19日の期間、小学3年生から中学3年生の子供を持つ保護者300名を対象に、インターネット調査にて実施された。小中学生の生成AI利用と調べ方に関する実態調査2026○子供の調べ物の第一手段、Google検索と家族が拮抗。生成AIは約1割に浮上子供が調べ物で最も多く使う手段子供が調べ物で最も多く使う手段を質