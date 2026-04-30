米政府が、連邦政府機関によるAnthropic製AIモデルの利用を事実上解禁する方向で調整を進めているという。かつて、米政府はAnthropicを「安全保障上のリスク」と断定し、行政管理予算局(OMB)を通じて政府機関での利用を禁じていた。.