【デスマッチ女王工藤めぐみ伝説邪道姫４０年目の激白（６）】全女時代のトップにはダンプ松本さんがいらっしゃいました。よく声をかけていただき、面倒を見ていただきました。ただ、当時のダンプさんは怖くて、怖くて…。入門して間もない頃、仕事でミスをして怒らせてしまい、ダンプさんがガラスのドアを蹴っ飛ばして割り、会社にガラス代を弁償することになったりと。ダンプさんを前にすると緊張して、失礼なことばかりし