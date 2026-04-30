東京製鐵高松鉄鋼センター高松市朝日町2025年2月撮影 高松市朝日町の製鉄工場の敷地から基準値を上回るカドミウムなどの有害物質が検出された問題で、高松市は周辺の井戸の調査を行いました。その結果、半径500ｍの範囲で飲用に使っている井戸は確認されませんでした。調査は4月14日から同月28日まで、チラシのポスティングなどで361軒に対して行いました。 この問題は、東京製鐵が、2025年2月から2026年3月に