「博多どんたく港まつり」を盛り上げる花自動車の点灯式が30日、行われました。 ■園児たち「3・2・1、スタート！」福岡市東区の西鉄貝塚電車営業所で行われた点灯式には、近くの保育園児73人が招待されました。ことしは、マリンワールド海の中道とコラボした車両や、福岡ソフトバンクホークスとアビスパ福岡が描かれた車両などが登場しました。■園児「素敵でちょっとわくわくした。」「ピカピカでかわい