成都からポーランド・スワフクフに向かう「中欧班列」。（資料写真、ドローンから、成都＝新華社配信／白桂斌）【新華社成都4月30日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」が28日、液晶ディスプレーなど55TEU（標準コンテナ換算）分の四川省産製品を満載し、同省の成都国際鉄道港を出発した。最短10日でポーランド・ウッチに到着する。輸送貨物は家電大手のTCL科技集団やパネル大手の京東方科技集団（BOE）など省内企