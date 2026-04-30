メリーランド州で、アメリカ合衆国で初めて食料品店における「監視型価格設定」を禁止する法律が成立しました。Governor Moore Signs Legislation to Protect Marylanders’ Pocketbooks in Grocery Stores, Safeguard Voting Rights, and Strengthen Foster Care Oversight - Press Releases - News - Office of Governor Wes Moorehttps://governor.maryland.gov/news/press/pages/Governor-Moore-Signs-Legislation-to-Protect-