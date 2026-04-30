【北欧通貨】ドルクローネは不安定な上下＝ノルウェークローネ 昨日の市場でドルクローネは不安定な上下を見せた。欧州市場では9.3500前後が重くなっていたこともあり9.34台から9.27台までドル売りクローネ買いとなった。ノルウェーは欧州有数の産油国であるだけに原油高の動きもクローネ買いにつながっていた。その後はドル全面高もあって反発。下げ分を解消する動きとなった。9.