ＮＹ原油時間外急伸、米中央軍が対イラン軍事計画について説明へ 東京時間11:45現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝109.15（+2.27+2.12%） NY原油先物は急伸、再び109ドル台に乗せている。 米中央軍がトランプ氏に新たな軍事計画について30日に説明するという。これはトランプ氏がイランとの交渉膠着状態を打開するため、あるいは、戦争終結前に決定的な一撃を与えるために大規模な軍事