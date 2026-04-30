有事のドル買い再開、米中央軍が対イラン「短期的かつ強力」攻撃計画 有事のドル買いが再開、原油先物は109ドル台に急伸。 米中央軍が30日にトランプ氏に新たな対イラン軍事計画について説明する予定。これはトランプ氏がイランとの交渉膠着状態を打開するため、あるいは、戦争終結前に決定的な一撃を与えるために大規模な軍事攻撃の再開を真剣に検討していることを意味する。 中央軍（CENTCOM）はイランに対する「短期間