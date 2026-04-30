東京午前のドル円は１６０．０８円付近まで弱含んだが、１６０円の大台を維持。世界の石油在庫が減少を続けるなか、原油高基調が再び強まっていることがドル円を支えている。原油高を受けて日本の貿易赤字・財政赤字の拡大懸念が根強いことは円売りを後押し。日本の１０年債利回りは２．５２％付近まで上昇し、１９９７年以来の高水準を更新しており、日本国債売りが続いている。 ユーロ円は１８７円ちょうど付近、ポ