米株先物ダウ下げ拡大、米中央軍が対イラン「短期的かつ強力」攻撃計画 東京時間11:55現在 ダウ平均先物JUN 26月限48808.00（-204.00-0.42%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7175.75（+7.75+0.11%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限27428.00（+102.75+0.38%） ダウ先物は下げ拡大、ナスダックは上げ幅を縮小している。 米中央軍が30日にトランプ氏に新たな対イラン軍事計画について説明する予定。これはトラン