ドル指数、上昇に転じる米対イラン「短期間かつ強力」攻撃計画 ドルインデックス＝99.02(+0.06+0.06%) 米中央軍が30日にトランプ氏に新たな対イラン軍事計画について説明する予定。これはトランプ氏が大規模な軍事攻撃の再開を真剣に検討していることを意味する。 中央軍（CENTCOM）はイランに対する「短期間かつ強力」な一連の攻撃計画を策定。