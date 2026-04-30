２８日、木の枝に止まるロクショウヒタキ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京4月30日】中国北京市東城区の天壇公園で28日、色鮮やかな青緑色の鳥ロクショウヒタキの姿をカメラが捉えた。２８日、木の枝に止まるロクショウヒタキ。（北京＝新華社配信／郭連友）２８日、木の枝に止まるロクショウヒタキ。（北京＝新華社配信／郭連友）２８日、木の枝に止まるロクショウヒタキ。（北京＝新華社配信／郭連友）２８日、木の