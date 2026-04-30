【新華社長沙4月30日】世界に野生の成木が10株しか確認されておらず、国際自然保護連合（IUCN）レッドリストで絶滅危惧CR（深刻な危機）に分類されるサイカチ属の植物「絨毛蔞莢（じゅうもうそうきょう、Gleditsiajaponicavar.velutina）」がこの春、新たな命を迎えた。中国湖南省衡陽市の南岳衡山で、人の手で育てた苗木が千株以上植えられた。絨毛蔞莢は衡山の固有種で、南岳衡山国家級自然保護区の生態系保