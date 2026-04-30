ＪＲＡは４月３０日、小林脩斗騎手（２４）＝美浦・奥平雅士厩舎＝が５月１日から美浦・フリーへ所属変更すると発表した。同騎手は２０２０年にデビュー。２０年３月２１日の中山２Ｒアイアムイチオシで初勝利を挙げた。３０日現在、ＪＲＡ通算１７７４戦で４６勝を挙げている。