２４日、木々が生い茂る古蜀道ハイキングコース。（広元＝新華社配信）【新華社成都4月30日】中国四川省広元市剣閣県で24日、古蜀道を歩くイベントが開催され、参加者約1200人が趣の異なる2コースでハイキングをした。市内の古蜀道は歴史が長く、多くの文化遺産がある。道沿いには樹齢千年余りのコノテガシワ1768本が自生しており、古道ならではの雰囲気を醸し出していた。２４日、古蜀道ハイキングコースを歩く人たち。（広元＝