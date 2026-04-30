◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が３０日、都内のホテルで会見。５月２日に東京ドームで行われるＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との防衛戦へ向けて、意気込みを語っ