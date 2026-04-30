１９日、「海外蔵中国青銅器集録」を展示する北京大の朱鳳瀚・博雅講座教授。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海4月30日】中国・北京大学の朱鳳瀚（しゅ・ほうかん）博雅講座教授が中心となり14年かけて編さんした「海外蔵中国青銅器集録」（全60巻）がこのほど、上海古籍出版社から出版された。海外に所蔵される中国青銅器を網羅的に記録、目録化し、初めて系統的に調査・整理した重要な学術成果となる。来歴を研究する