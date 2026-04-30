女優・奥菜恵の美スタイルが話題だ。奥は３０日までに自身のインスタグラムでデニムの絵文字を記すと、ショート丈の白Ｔシャツに、ウエストから広がるぺプラムデザインが施されたデニムパンツをあわせたコーデを披露。腕をあげるポージングで、ほっそりとしたお腹をちら見せしたショットをアップした。この投稿には「最高にかわいい」「惚れるわぁ」「あの頃のあこがれの人…今もあの頃と変わらない」「めちゃめちゃ綺麗」「