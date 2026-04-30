【新華社福州4月30日】中国福建省福州市で29、30両日、第9回デジタル中国建設サミットが開かれた。約5万6千平方メートルの体験エリアには各種のスマートロボットが集まり、それぞれの得意技を披露して来場者の目を引いた。会場の入り口では、同市のロボットメーカー、具福科技のロボットが太極拳を演じた後、軽やかにダンスも披露し、多くの来場者が足を止めてカメラを向けた。中国通信大手、中国移動通信（チャイナモバイル）