大規模な山林火災が発生している岩手県大槌町の海では、火災発生後、初めてワカメ漁が再開されました。大槌町から中継です。30日は朝から晴れていて、山も遠くまではっきり見渡すことができ、この場所からは煙は確認できません。吉里吉里漁港では、ワカメの加工作業が行われていました。漁を自粛していた漁師たちは、火災発生後初めて、ワカメの刈り取りに向かいました。漁師の倉本修一さんは、29日夕方に船を出しました。養殖ワカ