フィギュアスケート１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３５）が驚きの最新ショットを投稿した。トレードマークだったロングヘアーをばっさりと切り、ショートカットとなった姿でモデルをこなす様子を投稿。激変した姿にコメント欄などでは「うわ〜、ショートヘアかわいい」、「ショートヘアなんて信じられない」、「ショートヘアですか？ショートヘアですか？ショートヘアですか？」、「久しぶりにみた」、