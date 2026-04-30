沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場の返還条件に含まれる交通渋滞回避策として政府内で浮上している名護市辺野古方面への高速道路接続案について、玉城デニー知事は30日、「返還時期はさらに不明瞭になると危惧している」と述べた。