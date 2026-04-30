30日の債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは、一時、2.52％まで上昇し、およそ29年ぶりの高い水準をつけました。市場関係者の間では、「円相場に加え、債券市場でも先行きへの警戒感が高まっている」との声が上がっています。原油価格の上昇で、物価が一段と押し上げられるのではないかという見方が金利上昇を強めています。長期金利の上昇は、住宅ローンの固定金利の引き上げにもつながることから、動向が注