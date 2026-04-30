齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。4月27日（月）の放送では、ヒコロヒーがインドで体験した仰天エピソードを語る場面があった。【映像】ヒコロヒー、インドで窃盗被害に遭っていた！スリ犯を追い詰めた「命がけの反撃」と意外なオチこの日は、アイドルを卒業した齊藤がひとり時間の楽しみ方を教わる恒例企画「おひとり様の先輩」を展開。銀シャリ・鰻和弘とTravis Japan