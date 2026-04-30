4月26日（日）の『有吉クイズ』では、過去のVTRから芸能人たちの“夜の生態”に迫る企画「芸能人 夜のプライベート密着Ｑ」が放送された。渡辺隆（錦鯉）は、キャバクラでの対応がスマートなことから「神客」と言われているらしいが…。キャバクラにこっそりカメラを設置したところ、渡辺がメロメロになったキャストと密着する展開となった。【映像】錦鯉渡辺が指名した、高音ボイスのショートヘア美人キャバ嬢舞台は、21時の東京