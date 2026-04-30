【第18話】 4月30日 公開 第18話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月30日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第18話「傷だらけの二人」をヤンマガWebにて公開した。 第18話では、夜の山で勇者とミリアムが再会する。ミリアムは勇者のパーティに入るために、夜のお相手に挑むが――。 「再会の勇者」のページ