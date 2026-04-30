４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンと、同じく優勝候補のバイエルンが対戦。壮絶な打ち合いの末に、ホームの前者が５−４で接戦を制した世界中が注目したこの大一番で、パリ・サンジェルマンのMFイ・ガンインと、バイエルンのDFキム・ミンジェという韓国代表の２選手は出番なしに終わった。母国・韓国のメディアは嘆きが止まらない。『スポータルコリ