新年度がスタートし、新しい環境や仕事に向き合う毎日。そんな日々を支えてくれるのが、気分を上げてくれる“通勤服”の存在です。きちんと見えはもちろん、着心地の良さや動きやすさ、そして自分らしさも大切にしたいもの。今回は、マイナビウーマン読者の働く女性5名に「通勤時に頼りにしている一着」を聞きました。忙しい朝でも迷わず手に取れる、その理由とは？毎日の通勤を少し心強くしてくれるアイテムをご紹介します。■