春は、お花見や飲み会などのイベントが増え、新たな出会いが生まれやすいタイミング。思いがけないきっかけから、恋に発展する人も少なくありません。「新生活に恋のチャンスを掴めるかどうか」を知りたいなら、自分の星座をチェックしてみる方法がおすすめ。なぜなら、星座には「その人の性格、恋の傾向」が、顕著にあらわれるからです。今回は、星座別に見る「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介します。■「新