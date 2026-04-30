岡山県津山市の寺で遅咲きのボタンが大輪の花を咲かせています。 【写真を見る】津山市の清眼寺で遅咲きのボタンが大輪の花シャクヤクの開花も始まり美しいコントラスト【岡山】 ほかの花を圧倒するあでやかな姿から「百花の王」と呼ばれるボタン。ボタン寺として知られる津山市の清眼寺です。およそ100種類、400株が植えられていて、現在、遅咲きのボタンが見ごろを迎えています。 寺ではもう一つの名物、シャクヤクの開花も