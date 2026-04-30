4月30日（現地時間29日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのトワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー（最優秀チームメート賞）に、ニューオーリンズ・ペリカンズのディアンドレ・ジョーダンが選ばれたと発表した。 2012－13シーズンからスタートしたこのアウォードは、献身的なプレ&