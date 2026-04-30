備中松山城の猫城主「さんじゅーろー」の写真展が岡山県高梁市で開かれています。 【写真をみる】備中松山城の猫城主「さんじゅーろー」 城を背景にりりしい表情を見せます。高梁市で開かれている写真展には、カメラマンの西松宏さんが撮影したさんじゅーろーの写真36点がならびます。 西日本豪雨で客足の減った備中松山城に多くの観光客を呼び込んだ猫城主さんじゅーろー。西