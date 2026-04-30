5月23日よりNHK総合にて放送される小池栄子主演ドラマ『ムショラン三ツ星』の新キャストとして、塚本高史、三宅弘城、葉山奨之、小坂菜緒、河相我聞、パンツェッタ・ジローラモ、石川萌香、川口和空の出演が決定。語りをヒコロヒーが担当することが発表された。 参考：小坂菜緒＆藤嶌果歩、声優初挑戦で深まった特別な信頼関係日向坂46としての展望も 本作は、現役の刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子によ