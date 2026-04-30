３０日の債券市場で、先物中心限月６月限は下落。２９日の米市場で債券が売られた流れが東京市場に波及し、現物債市場では１０年債の利回りが一時２．５２％と約２９年ぶりの水準をつけた。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２９日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを決めた。将来の緩和姿勢を示すことに反対する意見も出たことから、市場では「タカ派的な据え置き」と受け止められ、米長期金利