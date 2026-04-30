名古屋プリンスホテル スカイタワーは6月5日〜7月9日まで、ホテル31階「Sky Dining 天空」にて天の川や織姫・彦星をイメージした「七夕アフタヌーンティー・七夕ナイトアフタヌーンティー」を開催します。■地上140m、空に近い特等席で願いを込めて同ホテルは地上31階に位置しており、地上140mの空に近いロケーションから名古屋の街並みを一望できます。昼は青空に包まれた開放的な空間で優雅なティータイムを、夜は煌めく夜景とと