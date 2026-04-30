NHK連続テレビ小説『風、薫る』第24話は、生徒たちがそれぞれの日曜日を過ごす中で、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が同じ単語に向き合う回だった。 参考：『風、薫る』第25話、ついに翻訳の発表の日がやってくる 養成所で課題として出されているのは、ナイチンゲールの書籍『NOTES ON NURSING』。第23話では、生徒たちが「observe」という単語の訳に苦戦していたが、第24話でも、この言葉が引き続き大きなテӦ