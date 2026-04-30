３０日前引けの日経平均株価は前営業日比６１２円８４銭安の５万９３０４円６２銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億８３９７万株、売買代金概算は４兆５３９９億円。値上がり銘柄数は２５５、対して値下がり銘柄数は１２８５、変わらずは３１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力銘柄を中心に売りが出た。日本が前日２９日に祝日で休場の間に米国株市場でハイテク株がやや水準を切り下げていたことか