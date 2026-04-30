長野県阿智村にある「天然温泉 阿智星降りの宿 やま星」では、南信州で育ったチョウザメを主役とした囲炉裏会席プランを、2026年も提供します。キャビアで知られるチョウザメの、まだ知られていない美味しさを多くの人に知ってもらい、南信州の新たな名物として発信していきたいという想いから始まりました。今回はチョウザメ会席の第2弾として、チョウザメと、南信州の恵みを存分に楽しめる内容になっています。■「キャビアだけ