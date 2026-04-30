L.B.Marketは4月10日、韓国発チュロス専門店「STREET CHURROS」をヨドバシ吉祥寺1Fに新店舗をオープンしました。■『STREET CHURROS』とは？「美味しいけれど、どこか罪悪感があるもの」と思われがちなスイーツを、「より健康的な材料で提供したい」という想いから、2014年韓国ソウル梨泰院でスタート。韓国で120店舗と爆発的な人気を誇るだけでなく、世界9カ国で愛されるチュロス専門店です。オーツ麦・レンズ豆など16種類の健康