TCA-1 株式会社ズームは4月27日（月）、同社製ハンディレコーダー向けのタイムコードアダプター「TCA-1」を発売した。直販価格は7,000円。 ZOOM製ハンディレコーダーのREMOTE端子に接続し、カメラ側からのタイムコード受信と、カメラへのタイムコード送信の両方が行なえる。 温度変化に強い温度補償型水晶発振器（TCXO）を搭載することで、24時間で誤差0.5フレ&