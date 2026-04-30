シービージャパンは3月、片手ですぐ飲めるステンレスボトル「ELTO クイックオープンボトル 625」を発売しました。■持ち運びしやすいハンドル付き同商品は、ボトル天面のボタンを押すだけで、フタが開くワンタッチ式のステンレスボトル。持ち運びしやすいハンドルが付いているのも特徴です。本体には、飲み物の温度をしっかり保てるステンレス製の真空二層構造を採用。季節を問わず年中使えるようになっています。底面は、置き心地