札幌を中心に東北・関東で「北海道イタリアン ミア・ボッカ」「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」など46店舗を経営するイーストンは、鶏白湯ラーメン専門店「白鶏舎（はっけいしゃ）」を、2026年４月21日、北海道札幌市厚別区厚別南に初の単独店舗をオープンしました。■女性に寄り添う一杯を目指して「見て美しく、食べて美味しい、ご褒美の一杯。」をコンセプトに掲げる鶏白湯ラーメン専門店です。これまで「北海道焼鳥 い