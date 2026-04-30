開催：2026.4.30 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 2 - 6 [Dバックス] MLBの試合が30日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとDバックスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。 1回裏、4番 ジェーク・バウアӦ